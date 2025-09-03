Colpisce cinque auto e finisce fuori strada a Brignano: grave un giovane, altri 6 feriti - Foto

Schianto sulla provinciale 128 a Brignano Gera d’Adda nella serata di mercoledì 3 settembre: intorno alle 19.30 si è verificato un incidente tra Brignano e la frazione di Castel Liteggio tra sei auto : sette i feriti, tra cui uno in gravi condizioni.

La Bmw è finita fuori strada a Brignano sulla provinciale 128 Il motore della Bmw finito in mezzo alla carreggiata

Sul posto sono accorse tre ambulanze, due auto mediche e anche l’Elisoccorso da Bergamo. Allertati anche i Vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio oltre ai carabinieri di zona.