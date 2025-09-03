Colpisce cinque auto e finisce fuori strada a Brignano: grave un giovane, altri 6 feriti - Foto
L’INCIDENTE. Si è verificato alle 19.30 di mercoledì 3 settembre tra Brignano e Castel Liteggio: interviene anche l’Elisoccorso da Bergamo.
Schianto sulla provinciale 128 a Brignano Gera d’Adda nella serata di mercoledì 3 settembre: intorno alle 19.30 si è verificato un incidente tra Brignano e la frazione di Castel Liteggio tra sei auto : sette i feriti, tra cui uno in gravi condizioni.
Sul posto sono accorse tre ambulanze, due auto mediche e anche l’Elisoccorso da Bergamo. Allertati anche i Vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio oltre ai carabinieri di zona.
Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente pare che una Bmw serie 3 che viaggiava da Brignano verso Cologno abbia perso il controllo in curva e invaso la corsia opposta di marcia per ragioni ancora da accertare centrando le auto che viaggiavano invece in direzione opposta. L’auto ha così centrato cinque auto (una Ford CMax, una Fiat 500, una Peugeot 207, una Golf Wolkswagen e una Fiat Panda) prima di perdere il motore e finire fuori strada in un campo di mais. In gravi condizioni il conducente della Bmw, feriti ma non gravi altri sei automobilisti.
