Covo, scontro tra auto: tre feriti gravi. Lunghe code sulla provinciale 102

Scontro tra due auto lungo la strada provinciale 102 all’altezza di Covo nella tarda mattinata di venerdì 5 aprile: l’incidente si è verificato intorno alle 12 e risultano al momento tre persone ferite in modo grave. Si tratta di un giovane di 26 anni, un uomo di 49 anni e un’anziana di 85 anni. Sul posto sono in azione tre ambulanze e un’auto medica oltre ai Vigili del fuoco di Bergamo e Treviglio e i Carabinieri di Treviglio. Il traffico sulla strada provinciale è al momento bloccato in entrambe le direzioni per consentire ai soccorsi di agire.