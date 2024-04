Covo, scontro tra due auto: tre feriti gravi. Lunghe code sulla provinciale 102 - Le foto

Scontro tra due auto lungo la strada provinciale 102 all’altezza di Covo nella tarda mattinata di venerdì 5 aprile: l’incidente si è verificato poco prima delle 13 e risultano al momento tre persone ferite in modo grave . Si tratta di un giovane di 28 anni, un uomo di 49 anni e un’anziana di 86 anni.

Lo schianto a Covo

Da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che l’anziana, a bordo della sua Fiat Punto, stava per rientrare a casa dopo le spese quotidiane: ha svoltato in via Cascina Cavallina di Sopra dove risiede quando è stata travolta da un’altra vettura, sempre una Punto Fiat guidata da un giovane di 28 anni e con a bordo un collega di 49 anni. I due, di origine pachistana, stavano a loro volta rientrando dal lavoro ed erano diretti a Covo.