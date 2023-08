Danni per maltempo, ferma 3 ore la linea Cremona-Treviglio: 5 treni cancellati. Tromba d’aria in Val di Scalve: chiusa la statale in mattinata

A causa dei danni per il maltempo di questa notte, la linea ferroviaria fra Treviglio e Cremona è rimasta bloccata nella mattinata di lunedì 28 agosto per tre ore fra Treviglio e Castelleone (in provincia di Cremona). Dopo l’intervento dei tecnici di Rfi, la circolazione è ripresa intorno alle 8.50. Nel frattempo cinque treni sono stati cancellati, tre hanno avuto il percorso limitato e due hanno subito ritardi fino a tre ore.

Disagi sui treni per la Francia

La ferrovia internazionale tra l’Italia e la Francia attraverso il tunnel del Frejus è chiusa «per un periodo indefinito» dopo la frana caduta domenica pomeriggio in Savoia, nella Valle della Maurienne. La società francese Sncf ha bloccato i treni nelle loro stazioni di origine e per il ripristino della circolazione si dovrà attendere giorni, forse una settimana. Lo riferisce la commissione intergovernativa Italia-Francia per il collegamento ferroviario Torino-Lione. Sempre nella notte si sono avuti ritardi e cancellazioni di treni regionali sulla direttrice Torino-Genova via Arquata: un temporale sulla Liguria ha disconnesso gli impianti di Novi Ligure con guasti ai sistemi di distanziamento automatici dovuti alle scariche atmosferiche. Tre i convogli rimasti fermi nelle stazioni di Arquata e Serravalle.

Tromba d’aria in Valle di Scalve

A seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando le regioni settentrionali, Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) è impegnata lungo la rete stradale e autostradale di competenza attraverso il monitoraggio costante delle infrastrutture, intervenendo con i suoi addetti per ridurre i disagi agli utenti e ripristinare, non appena possibile, la circolazione in caso di criticità. Al momento in Lombardia, a causa di una frana al km 61,300, è stata chiusa al traffico nella tarda serata di ieri la strada statale 470 della Val Brembana e del Passo San Marco tra il km 59,000 e il km 72,000 lungo versante Valtellinese e bergamasco. Sulla statale 294 di Val di Scalve il traffico è tornato regolare dopo la chiusura, questa mattina, a seguito di una tromba d’aria.

Allerta rossa in Lombardia