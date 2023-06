Degrado e rifiuti abbandonati: parcheggio a rischio alla Francesca

L’ex centro commerciale Francesca di Verdello per il territorio sta diventando un problema dal punto di vista della sicurezza. E il Gestim Group srl, la società che lo gestisce, ha chiesto al Comune chiedendo la chiusura immediata del grande parcheggio del complesso all’incrocio fra la provinciale Francesca e la ex statale 42. Ed anche del sottopasso di accesso dalla Francesca. «È da tempo – afferma Vincenzo Vecchio, titolare del Gestim Group – che non abbiamo più soldi per fare manutenzioni. A cominciare dal parcheggio che è sì privato, ma ad uso pubblico. Dovesse farsi male qualcuno anche il Comune dovrebbe risponderne». L’ex centro commerciale ha chiuso i battenti ormai da due anni fatta eccezione per tre negozi su un totale di 47, che hanno tenuto aperto avendo l’accesso dall’esterno e non dalla galleria interna. Alcuni clienti, quindi, hanno continuato ad usare il parcheggio che versa però in condizioni di degrado : da tempo non viene fatta manutenzione. Il manto stradale presenta diverse buche, vi è materiale di vario genere (pezzi di legno e cemento, reti metalliche) sparso sulla viabilità interna e ci sono depositi abusivi di rifiuti.