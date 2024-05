Dolci, buon quinto posto ai Campionati europei juniores. «Ma potevo fare di più»

Valentina Dolci ha chiuso i Campionati europei juniores di tiro a volo di trap disputati a Lonato (Brescia) con un apprezzabile quinto posto individuale. All’esordio su un palcoscenico di alto livello, non era scontato: «Anche se sono mancata nei tiri di finale – ha detto la 20enne “tiratrice” di Martinengo al termine della sfida, vinta dalla ceca Mateikova -. Dopo essere entrata nella finale a sei (108/125 il punteggio) dovevo fare di più». In ogni caso è entrata ufficialmente nel giro azzurro, partecipando a un altro weekend internazionale a Massa Martana in provincia di Perugia (mixed team e a squadre).

«Obiettivo un corpo sportivo militare»

Il percorso della bergamasca autorizza a puntare in alto, mettendo nel mirino obiettivi ambiziosi, ad esempio un posto in azzurro per la Coppa del Mondo di Porpetto a luglio e i Mondiali di categoria in Perù, a Lima a settembre: «I prossimi gran premi Fitav avranno questi obiettivi, serviranno medie adeguate», spiega Dolci. Che ha come obiettivo l’ingresso in un corpo sportivo militare: «Ma so che di strada devo farne parecchia».