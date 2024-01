Droga, 1.150 chili di hashish e 380 grammi di cocaina in una casa a Cologno: arrestati due spacciatori

Oltre 1.150 chilogrammi di hashish e 380 grammi di cocaina, bilancini di precisione per la pesatura dello stupefacente e materiale per il confezionamento: è quanto hanno reperito i Carabinieri di Urgnano, insieme ai colleghi della Sezione operativa della compagnia di Treviglio durante un controllo in un’abitazione a Cologno al Serio. Il 12 gennaio, intorno alle 16, è scattato così l’arresto in flagranza di reato per due uomini per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (Art. 73 del D.P.R 309/90).

Nel corso di quella mattinata i Carabinieri, sia in borghese che in uniforme, si erano appostati nei pressi dell’abitazione di Ghisalba della compagna di un 41enne, noto spacciatore di origini maghrebine. Poco dopo, l’uomo è uscito dall’abitazione della compagna per raggiungere la propria autovettura. I Carabinieri in abiti civili si sono avvicinati all’uomo qualificandosi e, avendo fondato motivo di ritenere che lo stesso potesse detenere stupefacente, hanno eseguito le perquisizioni personale e veicolare. Hanno così trovato diverse dosi di cocaina pronte per essere cedute, oltre alla somma di 2.230 euro ritenuta provento di spaccio.

Le attività investigative sono proseguite anche a Cologno al Serio, nell’appartamento di residenza del 41enne, al primo piano di una palazzina del centro storico del Comune. Entrando in quell’abitazione i Carabinieri hanno sorpreso un 37enne, sempre di origine magrebina, irregolare sul territorio nazionale, che ha tentato la fuga attraverso la finestra del soggiorno. Raggiunto poco prima di lanciarsi nel vuoto per tentare di dileguarsi, è stato bloccato e messo in sicurezza.