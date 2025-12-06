Burger button
Cronaca / Pianura
Sabato 06 Dicembre 2025

«Emozioni sul Serio»: premiati i migliori scatti del Parco -Guarda

CONCORSO FOTOGRAFICO. Venerdì 5 dicembre, nella Sala della Rocca Viscontea di Romano di Lombardia, la cerimonia di premiazione della sedicesima edizione di «Emozioni sul Serio». Guarda i bellissimi scatti dei primi tre classificati.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

«Riflettersi nell’alba» di Massimiliano Manuel Paolina di Agrate Brianza primo classificato
«Riflettersi nell’alba» di Massimiliano Manuel Paolina di Agrate Brianza primo classificato

Romano di Lombardia

Il concorso, promosso dal Parco del Serio, ha celebrato i 40 anni dalla sua istituzione con il tema: «Buon compleanno Parco del Serio, quarant’anni di natura, storia e bellezza attraverso i tuoi occhi». L’iniziativa ha raccolto scatti che raccontano la biodiversità, la storia e le trasformazioni del territorio.

Un concorso per raccontare il Parco del Serio

Il concorso fotografico ha invitato i partecipanti a catturare l’evoluzione del Parco del Serio attraverso immagini che ne esprimessero le bellezze naturali e storiche. Le fotografie premiate hanno messo in luce non solo la biodiversità del Parco, ma anche il legame profondo tra l’uomo e la natura, le tradizioni agricole, la fruizione sostenibile e i luoghi che raccontano storie di cambiamento e continuità. Gli oltre 140 scatti valutati dalla giuria, composta da Ivan Bonfanti, Sergio Mazzoleri e Gabriele Riva, hanno restituito il valore identitario e il patrimonio del Parco.

I vincitori del concorso fotografico

Il primo posto è stato conquistato da Massimiliano Manuel Paolina di Agrate Brianza, con la foto intitolata «Riflettersi nell’alba». L’immagine ritrae una coppia di pavoncelle (Vanellus vanellus) sullo sfondo di un’alba primaverile. Questo uccello migratore, simbolo del Parco, trova nel fiume Serio un ambiente ideale per la riproduzione.

Bruno Raimondi di Cologno al Serio, «Tris … di Upupe»,che si è classificata seconda
Bruno Raimondi di Cologno al Serio, «Tris … di Upupe»,che si è classificata seconda

Il secondo classificato, Bruno Raimondi di Cologno al Serio, ha presentato «Tris … di Upupe», uno scatto che mostra tre Upupe, uccelli che nidificano negli alberi cavi del Parco. Al terzo posto si è classificato Stefano Bertuletti di Fara Olivana con Sola, con la sua foto di una Civetta (Athene noctua), che ha catturato l’intensità dello sguardo di questo predatore notturno.

Stefano Bertuletti di Fara Olivana con Sola, con la sua foto di una Civetta classificatosi terzo
Stefano Bertuletti di Fara Olivana con Sola, con la sua foto di una Civetta classificatosi terzo

Premi e novità: il Calendario ufficiale del Parco

A margine della premiazione, è stato presentato il calendario ufficiale del Parco del Serio, che sarà distribuito nei prossimi giorni nei comuni della zona. Il presidente del Parco, Basilio Monaci, ha sottolineato come il concorso e il calendario siano strumenti di memoria e sensibilizzazione, capaci di raccontare la bellezza e l’importanza di questo territorio, amato e custodito da chi lo attraversa ogni giorno.

