Esplosione a Bagnatica, il figlio resta intubato

Cabras e l’altro figlio di 17 anni non li hanno ancora potuti incontrare perché anche loro, ustionati, per evitare infezioni non possono uscire di casa. A fare da tramite è il cognato, che è andato al Niguarda in modo da dare al sedicenne l’appoggio di una figura familiare. Sarà un percorso lungo la loro guarigione, nel frattempo procedono le indagini coordinate dal pm Guido Schininà, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per il reato di incendio colposo e attende la relazione del Nia (Nucleo investigativo antincendio) dei Vigili del fuoco. «Ci saranno altri sopralluoghi da parte dei periti delle assicurazioni – spiega Gianfranco Ceci, legale della famiglia –. Siamo al lavoro per cercare di far rientrare tutti a casa nel più breve tempo possibile e nella speranza che madre e figlio si riprendano presto.