Esplosioni e camion in fiamme. Serata di paura a Ciserano - Foto

L’INCENDIO. In via Kennedy, nella zona industriale, distrutte due motrici. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Due motrici di camion andate completamente distrutte e una terza danneggiata parzialmente. È il bilancio dell’incendio scoppiato nella serata di sabato 3 maggio, a Ciserano, nella zona industriale in via Kennedy, all’interno del piazzale della ditta di trasporti Goisis. Sulla natura del rogo stanno ancora indagando i carabinieri della tenenza di Zingonia. Non si esclude alcuna ipotesi. Certo è che quanto accaduto ha messo grande apprensione sul territorio. Le fiamme, infatti, dopo aver intaccato le motrici, intorno alle 21 hanno fatto scoppiare due gomme provocando così due scoppi talmente forti che sono stati sentiti non solo a Ciserano ma anche nei paesi limitrofi.

«Come due bombe»

A Ciserano ieri sera era in corso la «24ore ciseranese», gara podistica della durata appunta di 24 ore, che richiama solitamente in paese moltissime persone. E tutte quante si sono molto spaventate nel sentire gli scoppi. Fra di loro c’era anche la sindaca Caterina Vitali: «È stato come sentire l’esplosione di due bombe – racconta –. In un primo momento pensavamo fosse scoppiata un’azienda nella zona produttiva». La sindaca, insieme al suo vice Gabriele Giudici e all’assessore alla Sicurezza Enea Bagini, è corsa in via Kennedy per verificare cosa fosse successo. Nel frattempo dal piazzale della ditta aveva pure cominciato ad alzarsi un’alta colonna di fumo visibile anche dai paesi limitrofi.

Vigili del fuoco in azione a Ciserano

(Foto di Cesni)

L’intervento dei vigili del fuoco

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviglio e Dalmine. L’incendio è probabilmente divampato da una motrice per poi intaccare quella vicina e le fiamme stavano già cominciando a danneggiarne pure una terza. Grazie al loro pronto intervento i vigili del fuoco sono però riusciti a circoscrivere il rogo in breve tempo e a salvare quindi tutti gli altri mezzi pesanti vicini. In via Kennedy sono poi intervenuti anche i carabinieri per le indagini. Non si può escludere che si tratti di un incendio doloso.

Le motrici distrutte

(Foto di Cesni) Vigili del fuoco e carabinieri sul luogo dell’incendio

(Foto di Cesni)