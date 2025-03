Folla e grande commozione: Cavernago si ferma per Nora e Riccardo. Lo striscione: «Sempre con noi» - Foto

Tantissime le persone ai funerali del giovane Roberto Gualandris, nella chiesa parrocchiale di Cavernago. Amici, parenti e conoscenti che poi seguiranno il ricordo di Nora Jaad, al cimitero, alle 15.30. Fuori dalla chiesa uno striscione che ricorda i due ragazzi: «Coloro che amiamo e che abbiamo perduto - vi si legge - non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. per sempre con noi».

I due giovani sono apprezzati e conosciuti in paese per il loro impegno nel sociale e nel mondo dello sport. Il sindaco Togni ha disposto il lutto cittadino, «per manifestare in modo tangibile alle famiglie il dolore dell’intera comunità». Alle 14,30 nella parrocchiale i funerali di Riccardo. La salma verrà poi portata in corteo fino al cimitero dove alle 15,30 ci sarà l’addio a Nora e dove entrambi saranno tumulati.