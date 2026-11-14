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Cronaca / Pianura Sabato 14 Novembre 2026

Forza Italia, Augusto Corsi nuovo coordinatore a Treviglio. Sorte: «Puntiamo al 10%»

POLITICA. Eletto per acclamazione, Corsi guiderà un direttivo di 20 membri. In vista delle Comunali, Sorte non pone veti sui possibili candidati sindaci.

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Filippo Magni
Filippo Magni

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Forza Italia, Augusto Corsi nuovo coordinatore a Treviglio. Sorte: «Puntiamo al 10%»
Forza Italia, Augusto Corsi nuovo coordinatore a Treviglio. Da sinistra Sorte, Corsi, Valois

Treviglio

Augusto Corsi è il nuovo coordinatore di Forza Italia a Treviglio, eletto per acclamazione sabato pomeriggio 14 novembre al termine del congresso cittadino. Il vice è Thomas Ravasi.

Guidano un direttivo di venti membri che segna un allargamento politico, come ha sottolineato il segretario regionale del partito, Alessandro Sorte. Tra loro ci sono infatti tre ex candidati sindaci: tentarono la scalata a Treviglio nel 2021 lo stesso Corsi (con i socialisti) e Daniele Corbetta (lista civica), mentre Augusto Baruffi è stato candidato a Caravaggio.

Forza Italia, Augusto Corsi nuovo coordinatore a Treviglio. Sorte: «Puntiamo al 10%»
Augusto Corsi è il nuovo coordinatore di Forza Italia a Treviglio. La foto di gruppo

A tenere a battesimo il nuovo corso, l’assessore Michele Bornaghi, il segretario provinciale Umberto Valois e Sorte, appunto. «Cinque anni fa a Treviglio abbiamo ottenuto il 6,5%, ora puntiamo al 10% – afferma il segretario regionale Sorte –. Non avendo più il sindaco uscente ricandidabile, si riparte da zero a zero in una partita molto più tirata rispetto alla scorsa tornata». Ancora prematuro ipotizzare il nome del candidato sindaco: «Non dobbiamo avere fretta». E «nessun veto», assicura, sui nomi per ora più chiacchierati: l’ex sindaco Beppe Pezzoni e il presidente del consiglio comunale trevigliese Andrea Cologno: «Valuteremo sui tavoli regionali, anche con i sondaggi, il profilo più forte».

Forza Italia, Augusto Corsi nuovo coordinatore a Treviglio. Sorte: «Puntiamo al 10%»
L’incontro a Treviglio

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