Frontale tra la sua auto e un camion: muore giovane di 26 anni

Un giovane di 26 anni è morto in un incidente stradale nella mattinata di mercoledì 24 luglio, intorno alle 6, in via Cascina San Martino a Bolgare. La sua auto è finita contro un camion: sono stati i Vigili del fuoco a liberarlo dall’abitacolo e consegnarlo alle cure dei soccorritori ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri di zona stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.