Frontale tra un’auto e un furgoncino a Fornovo: tre feriti- Foto

Poco prima di mezzogiorno incidente frontale grave a Fornovo San Giovanni in via Bergamo. All’altezza di un incrocio due veicoli si sono scontrati frontalmente in modo violento . Sul posto sono accorse tre ambulanze e un’automedica per soccorrere i tre feriti: due donne e un uomo.

Tutti e tre gli occupanti dei mezzi coinvolti hanno riportato ferite abbastanza gravi, ma non sono in pericolo di vita. Sono stati trasportati in ospedale per essere medicati in codice giallo.