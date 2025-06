Furgoncino si scontra con un autocarro sulla Brebemi, grave un 50enne

Grave incidente sull’A35 Brebemi, tra Pozzuolo Martesana e Cassano d’Adda, poco prima di mezzogiorno di martedì 17 giugno. Stando alle prime ricostruzioni della Polizia stradale di Chiari, un furgoncino condotto da un 50enne di Cologno al Serio avrebbe tamponato un autocarro guidato da un 52enne di Osio Sotto. In gravi condizioni l’uomo alla guida del furgoncino, rinvenuto in arresto cardiocircolatorio: è stato portato in codice rosso con l’elisoccorso al Niguarda di Milano.