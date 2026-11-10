Gabriele, la passione per la montagna e l’amore per la famiglia: il ricordo del 43enne morto sulla Grignetta

Stava facendo un’escursione sulle pendici della montagna Grignetta, nel Lecchese, quando, per cause ancora in fase di accertamento, è improvvisamente caduto nel canale dell’Igloo. Così, lunedì mattina 9 novembre, ha tragicamente perso la vita Gabriele Borgonovo, ingegnere di 43 anni di Verdello. L’uomo, sposato con Marta Ferri e padre di due figlie che frequentano le scuole dell’infanzia e media del paese, stava affrontando la scalata insieme al fratello che, visto quanto accaduto, ha subito dato l’allarme.

Era stato socio del Cai

Una volta giunti sul posto, però, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 43enne. Sono risultate quindi fatali le ferite che ha riportato cadendo, a quanto risulta, per una decina di metri lungo una parete rocciosa. Borgonovo, che lavorava da circa quattro anni come quality manager e responsabile della sicurezza alla «Cam Valvole» di Trescore, era un appassionato di montagna. Dal 2012 al 2014 era stato anche socio del Cai di Bergamo. Dopodiché aveva deciso di continuare a coltivare la sua passione senza fare più parte del Club alpino. Ieri aveva deciso di prendersi un giorno di ferie per affrontare la Grignetta. La montagna è meta di molti appassionati e non viene considerata di

Gabriele Borgonovo particolare difficoltà. L’unico sentiero battuto è quello che porta al bivacco, a circa 2.000 metri di altezza, chiamato «Il Bidone» per la sua particolare forma.

La neve caduta domenica, possibile pericolo

La tragedia si è verificata intorno alle 11. A quell’ora, a quanto risulta, Borgonovo stava passando per il traverso dei Magnaghi, nel territorio comunale di Mandello del Lario. Ed è in questo punto che, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso l’equilibrio. «Il sentiero che porta al bivacco “Il Bidone” – afferma Vincenzo Cervi, della Scuola di alpinismo del Cai Bergamo – non presenta particolari criticità. L’unico motivo di rischio che, mi viene da pensare, stamattina (ieri per chi legge, ndr) potrebbe aver costituito un pericolo, è la neve caduta domenica». L’ipotesi ritenuta più probabile è, quindi, che il 43enne sia scivolato sulla neve per poi cadere per diversi metri nel canale dell’Igloo, ripida diramazione del più noto Canalone Porta.

«Gabriele – continua il datore di lavoro – nella nostra azienda era responsabile della sicurezza e lui, in ogni cosa che faceva, al lavoro o fuori, pensava sempre prima di tutto alla sicurezza»

Il fratello ha dato l’allarme

Partito l’allarme dal fratello, sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Como atterrato ai Piani dei Resinelli. Da qui il personale di soccorso ha proseguito a piedi fino a raggiungere Borgonovo, che è stato sottoposto a lungo alle manovre di rianimazione. Alla fine, però, il medico intervenuto non ha potuto far altro che constarne il decesso. La salma del 43enne è stata poi trasferita all’ospedale di Lecco, dove si trova tutt’ora. Ancora non è noto quando farà rientro a Verdello e, quindi, la data del funerale non è ancora stata fissata. La moglie è stata informata di quanto accaduto nel pomeriggio e ha subito raggiunto l’ospedale di Lecco. La notizia della tragedia si è invece diffusa a Verdello nel tardo pomeriggio, a cominciare dal condominio dove Borgonovo viveva con la famiglia. I vicini che lo conoscevano meglio ieri se la sono sentita di dire solo poche parole: «L’abbiamo saputo da poco e in questo momento non riusciamo a dire molto. Solo che era una bellissima persona e un appassionato di montagna».

Il datore di lavoro