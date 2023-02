Gli anziani segnalano due finti tecnici del gas: manda le tue segnalazioni

Nella giornata di giovedì 23 febbraio a Castel Rozzone due finti addetti sono entrati in azione, prendendo di mira in particolare abitazioni di anziani . Spacciandosi per personale autorizzato chiedevano di potere entrare nelle casa. Fortunatamente i cittadini prescelti per queste visite hanno negato loro l’accesso, segnalando subito l’accaduto sia alle forze dell’ordine che all’amministrazione locale, che ha lanciato un’allerta anche sui social network per mettere in guardia da possibili truffe o furti tutti i residenti.