Incendio a Caravaggio, appartamento inagibile: famiglia senza casa

Incendio a Caravaggio, in una corte in via Sole, verso mezzogiorno di sabato 18 febbraio. Secondo le prime informazioni disponibili, il rogo sarebbe partito nel vano scale tra il piano terra e il primo piano e sarebbe stato causato da un cortocircuito: le scintille avrebbero raggiunto del materiale depositato nel vano scale, innescando le fiamme e il fumo.