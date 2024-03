Incendio alla «Soliveri» di Caravaggio: Vigili del fuoco in azione

Incendio all’azienda «Soliveri» di viale Europa a Caravaggio nella mattinata di giovedì 21 marzo. Le prime informazioni parlano di un rogo divampato nella storica azienda di impianti per trattamenti termici. Sul posto la Polizia locale e i Vigili del fuoco già in azione.

Ad allertare la cittadinanza ci ha pensato il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, con un post su Facebook in cui ha chiesto, solo a scopo precauzionale, di tenere porte e finestre chiuse e non sostare all’aria aperta. L’allarme è poi rientrato: lo stesso primo cittadino ha dichiarato che l’incendio è stato domato e non ci sarebbero pericoli per la popolazione.