Incendio in un appartamento a Boltiere: due famiglie senza casa

L’incendio a Boltiere

Danni anche all’abitazione al piano superiore: sono due le famiglie senza casa, per un totale di 7 persone, 4 adulti e 3 bambini. Decine le persone evacuate, per via della grossa nube di fumo che ha avvolto gli edifici circostanti. Sul posto anche gli amministratori comunali, valutazioni in corso anche per cercare una sistemazione per le persone i cui appartamenti sono andati distrutti.