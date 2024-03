Incendio in casa, evacuata una famiglia: quattro intossicati

Una famiglia composta da quattro persone e i loro due cani è stata evacuata nella mattinata di sabato 2 marzo dai Vigili del fuoco intervenuti per l’incendio della loro abitazione a Cortenuova, in via Carducci, al civico 4. Nessuno ha riportato gravi ferite e sono stati trasferiti a Zingonia: tra gli intossicati un uomo di 58 anni, una donna di 51 anni, un giovane di 27 anni e una ragazza di 18 anni. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 - un’automedica, l’elisoccorso e 3 ambulanze - oltre ai pompieri di Bergamo e Romano di Lombardia. Al vaglio le cause dell’incendio.