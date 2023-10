Intossicazione alimentare al centro di accoglienza di Romano: 62 in ospedale, struttura evacuata

Soccorsi nella notte tra lunedì 2 ottobre e martedì 3 al centro di accoglienza dei richiedenti asilo a Romano di Lombardia, nell’ex hotel La Rocca in via del Commercio, dove erano ospitate circa 130 persone. Diversi ospiti hanno accusato disturbi causati, secondo i primi accertamenti, da un’intossicazione alimentare. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’Areu, i vigili del fuoco di Romano e del nucleo Nbcr di Bergamo, i carabineri di Calcio e Romano, il sindaco Sebastian Nicoli, il capo dell’ufficio tecnico comunale e l’Ats.

Portati in diversi ospedali

I pazienti sono stati prima valutati sul posto dal personale sanitario intervenuto con 3 mezzi di soccorso avanzato e successivamente distribuiti in vari ospedali con 5 ambulanze più altri 6 veicoli (auto e furgoni) messi a disposizione delle organizzazioni di volontariato locali ad integrazione dei mezzi di soccorso. Sono complessivamente 62, spiega l’Areu, le persone portate in ospedale, nessuno risulta in condizioni critiche: si tratta di codici gialli o verdi. Nel dettaglio, 8 pazienti sono stati portati all’ospedale di Romano, 7 al Policlinico di Zingonia, 7 al Bolognini di Seriate, 5 a Treviglio, 6 a Chiari, 3 all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, 4 a Crema, 3 ad Alzano, 4 a Ponte San Pietro, 4 a Lodi, 4 a Melzo, 4 a San Giovanni bianco, 3 a Vimercate.