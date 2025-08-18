Investita da un camion a Martinengo: muore una donna di 72 anni

Tragico incidente alle 10.45 di lunedì 18 agosto all’incrocio semaforico tra via via Pinetti e via Trieste, a Martinengo. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine. Una donna, Maria Elisa Merisio, di 72 anni, era in bicicletta quando è stata urtata da un camion. Subito è parsa grave: è morta poco dopo l’incidente a causa dei traumi riportati nell’investimento.

