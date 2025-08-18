Burger button
Cronaca / Pianura
Lunedì 18 Agosto 2025

Investita da un camion a Martinengo: muore una donna di 72 anni

L’INCIDENTE. Una donna di 72 anni è stata investita da un camion ed è deceduta a causa dei gravi traumi riportati. È successo alle 10.45 di lunedì 18 agosto a Martinengo.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I soccorsi a Martinengo
I soccorsi a Martinengo
(Foto di Cesni)

Martinengo

Tragico incidente alle 10.45 di lunedì 18 agosto all’incrocio semaforico tra via via Pinetti e via Trieste, a Martinengo. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine. Una donna, Maria Elisa Merisio, di 72 anni, era in bicicletta quando è stata urtata da un camion. Subito è parsa grave: è morta poco dopo l’incidente a causa dei traumi riportati nell’investimento.

Investita da un camion

Dalle prime informazioni raccolte dalla polizia locale di Martinengo, il camion proveniva dalla Soncinese e stava svoltando in via Pinetti quando, per cause da accertare, ha colpito la donna che era in bicicletta e che stava percorrendo lo stesso tragitto.

Il camion coinvolto nell’investimento mortale
Il camion coinvolto nell’investimento mortale
(Foto di Cesni)

Sul posto immediati i soccorsi con un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso decollato da Bergamo oltre ai vigili del fuoco. Accorso sul luogo dell’investimento anche il sindaco di Martinengo Pasquale Busetti. Maria Elisa Merisio, vedova con 4 figli, viveva a Martinengo.

Anche i vigili del fuoco a Martinengo
Anche i vigili del fuoco a Martinengo
(Foto di Cesni)

L’autista, sotto choc, è stato trasferito all’ospedale di Romano per accertamenti: si tratta di un uomo di 43 anni di Trescore Balneario.

