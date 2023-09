Investito da un camion in un magazzino, muore a 51 anni. I sindacati: «Dolore, sgomento e rabbia»

Tragico infortunio sul lavoro giovedì 28 settembre a Basiano, nel Milanese. Un uomo di 51 anni, Boris Aru, che aveva origini sarde ma abitava a Brignano Gera d’Adda, è morto investito dalla motrice di un camion in un magazzino del centro logistico della catena della grande distribuzione «Il Gigante» in via Alfieri.