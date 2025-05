La commozione a casa Pizzaballa in attesa di sapere il nome del nuovo Papa - Foto e video

Momenti di grande emozione per tutti i fedeli cristiani dopo la fumata bianca delle 18 di giovedì 8 maggio. Ma emozione speciale a Cologno al Serio per Maria Tadini, 90 anni, mamma del Cardinale Pierbattista Pizzaballa , considerato tra i «papabili».

«A prescindere da tutto siamo orgogliosi di lui» ha detto in mattinata mamma Maria. «La mia paura è di vederlo sempre meno, ma sarà il Signore a decidere la sua strada: noi a prescindere da tutto siamo orgogliosi di lui».

Il ricordo della mamma del Cardinale

In particolare la mamma del Cardinale ha ricordato il figlio Pierbattista: dall’ammirazione per don Pèrsec, curato di Cologno durante l’infanzia del Patriarca, al primo viaggio a Gerusalemme, terra a cui è legato da 35 anni. «Sicuramente il ruolo di Papa sarebbe molto impegnativo - spiega Maria Tadini - e Pierbattista è già molto impegnato in Terra Santa, e da quando è diventato Cardinale lo è ancora di più. La mia paura è di vederlo sempre meno, ma sarà il Signore a decidere la sua strada: noi a prescindere da tutto siamo orgogliosi di lui».