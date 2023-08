«L’olandesa», cerca comparse il cortometraggio ambientato nella Bassa

Ghisalba e Spirano diventeranno un set cinematografico. Partiranno infatti sabato 26 agosto le riprese del cortometraggio «L’olandesa» diretto da Juri Ferri e prodotto da Oki Doki Film (con il sostegno del Comune di Ghisalba e del Parco del Serio). Nel frattempo hanno già preso il via le selezioni delle comparse che affiancheranno gli attori principali sul set. Per prendere parte ai casting non è richiesta alcuna esperienza in ambito recitativo. L’unico requisito richiesto è di essere «gente del posto».