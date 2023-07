Maltempo, si contano i danni. Nella notte tetto crollato a Romano: sette persone fuori casa

Albulanze a Romano

(Foto di Luca Cesni)

I residenti sono stati fatti evacuare e sul posto i vigili del fuoco con anche il sindaco Sebastian Nicoli che ha seguito le operazioni. In azione i vigili del fuoco, secondo le prime informazioni raccolte, con i cani del soccorso per verificare che sotto le macerie non ci fossero persone: fortunatamente non risultano feriti. «Abbiamo provveduto a sistemare una famiglia ora senza casa: si tratta di una mamma con bambini. In azione i nostri Servizi sociali, nei prossimi giorni verificheremo il da farsi - spiega il primo cittadino che aggiunge -: l’edificio era già fatiscente e il maltempo di ieri ha causato danni ingenti. Sono circa 7 persone che i vigili del fuoco ha fatto evacuare».