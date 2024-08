Maxi rissa nel Cremasco, grave un 37enne della Bassa - Foto

Un uomo di 37 anni, residente in un paese della Bassa orientale, è in prognosi riservata a seguito di una violenta rissa avvenuta domenica sera (18 agosto) a Casaletto di Sopra, in provincia di Cremona. L’episodio si è verificato nei pressi di una piazzola ecologica in via Soncino, dove circa trenta persone, presumibilmente per un regolamento di conti, si sono affrontate. La situazione è rapidamente degenerata, e l’uomo è rimasto gravemente ferito.