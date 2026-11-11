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Cronaca / Pianura Mercoledì 11 Novembre 2026

Morto in montagna, la scelta generosa: donate le cornee

LA SCELTA. Donate le cornee di Gabriele Borgonovo, il 43enne di Verdello morto sulla Grignetta. I funerali giovedì 12 novembre alle 15 a Castel Rozzone.

Lettura 1 min.
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente

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Morto in montagna, la scelta generosa: donate le cornee
Gabriele Borgonovo aveva 43 anni. I funerali domani

Verdello

Il dono delle sue cornee. È stato questo l’ultimo gesto di generosità di Gabriele Borgonovo, l’ingegnere di 43 anni di Verdello morto lunedì mattina, nel Lecchese, mentre stava facendo un’escursione sulla montagna Grignetta in compagnia del fratello Lorenzo. Il 43enne, che lavorava come responsabile della sicurezza alla Cam Valvole di Trescore, è improvvisamente inciampato per poi cadere per diversi metri lungo una parete rocciosa, morendo sul colpo.

La salma, composta dopo l’incidente all’ospedale di Lecco, ha fatto ritorno in Bergamasca. La camera ardente è stata allestita a Brignano Gera d’Adda, nella casa del commiato Bosco e Cavalli in via Vittorio Emanuele 1. I funerali saranno invece celebrati domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Castel Rozzone, paese di cui è originaria la moglie di Gabriele, Marta. Borgonovo ha lasciato nel dolore anche due figlie che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola media di Verdello.

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Alla camera ardente

Sono state tantissime le persone che si sono recate alla camera ardente ad esprimere vicinanza ai famigliari del defunto: «Gabriele – ha ricordato una delle cognate – era un bravo papà e un bravo marito oltre che un grande appassionato di montagna. Non c’è molto altro da dire».

Lunedì, dopo che si era diffusa la notizia dell’incidente, si era ipotizzato che il 43enne potesse essere scivolato a causa della neve caduta sulla montagna domenica. Questa ipotesi è, però, smentita dai famigliari: «Suo fratello Lorenzo – racconta ancora una delle cognate – ci ha detto che il sentiero che stavano percorrendo era pulito. Gabriele è semplicemente inciampato. È stata davvero una tragica fatalità. E ciò è davvero incredibile perché lui era sempre prudente in ogni cosa che faceva».

«Sempre disponibile»

Il 43enne è ricordato anche come una persona sempre gentile e disponibile. Ed è proprio in memoria di questo suo modo di essere che i famigliari hanno acconsentito alla donazione delle sue cornee: «Si è trattato – conclude una delle cognate – di un suo ultimo gesto di generosità grazie al quale altre persone potranno tornare a vedere».

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