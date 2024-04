Nuova sede, tre giorni di open day per la Fondazione Dalmine Ets

La nuova sede della Fondazione Dalmine Ets sarà inaugurata con una tre giorni di porte aperte in programma il 19, 20 e 21 aprile . I lavori all’ex foresteria aziendale del 1924, progettata dall’architetto Giovanni Greppi e riadattata nel tempo a diversi utilizzi, si sono infatti conclusi ed è tutto pronto per il taglio del nastro. Gli interventi sono stati finanziati da Tenaris Dalmine e dalla Fondazione Enrico e Agostino Rocca e l’edificio ospiterà laboratori altamente tecnologici, una sala immersiva e l’imponente archivio storico che testimonia il legame fra Tenaris Dalmine e il suo territorio.

Innovativa ed ecosostenibile

Quello all’ex foresteria può essere annoverato fra i restauri architettonici più innovativi ed ecosostenibili d’Italia . L’intervento è stato infatti studiato per rendere l’edificio ecocompatibile e sostenibile, intervenendo già in fase di progettazione a regolamentare il consumo energetico e idrico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, il miglioramento della qualità ecologica degli interni, i materiali e le risorse impiegate. Il progetto – firmato dallo studio «Caruso Torricella Architetti» – ha inoltre posto grande attenzione ad acqua, materie prime ed energia . Tutti i materiali sono stati scelti in base all’elevato contenuto di materia prima riciclata, con una media del 95% per il solo acciaio e un contenuto di riciclato di materiale edile del 30%.

Fondazione Dalmine, nata per iniziativa di Tenaris Dalmine, rinnova così la sua missione di promozione della cultura industriale e lo fa proprio a partire dal luogo che la ospiterà: l’ex foresteria aziendale è infatti parte di quelle infrastrutture e residenze che hanno trasformato Dalmine in una vera e propria Company town novecentesca.

Prenotazione obbligatoria

Con la nuova sede si rinnova anche l’attività della Fondazione soprattutto nell’«Heritage», con la raccolta e salvaguardia degli archivi, e nell’«Education», con molteplici programmi e percorsi laboratoriali per le scuole. Il 19, 20 e 21 aprile, dalle 9 alle 19 la nuova sede di Fondazione Dalmine aprirà per la prima volta al pubblico, con una serie di visite guidate alla scoperta degli spazi e del lavoro dei suoi ricercatori e formatori. L’inaugurazione, che si inserisce nelle iniziative in programma per la Giornata nazionale del Made in Italy, è ad accesso gratuito. Obbligatoria la prenotazione sul sito Internet dedicato: https://fondazionedalmine.org/visiteguidate/.