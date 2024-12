Omicidio di Pontirolo, il cane trova la pistola dietro al capannone

È stata ritrovata nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre la pistola utilizzata per uccidere Roberto Guerrisi, 48 ore dopo il delitto avvenuto sabato scorso a Pontirolo. La vittima, 42 anni, di Boltiere, si era presentato alla concessionaria di via Bergamo per difendere la figlia, che aveva denunciato il nipote del presunto assassino, Rocco Madaffari, per maltrattamenti.