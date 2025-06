Osio Sotto, armato di martello davanti al market. Lo bloccano i carabinieri

Quando è arrivato all’altezza del Carrefour Market di Osio Sotto, era già in evidente stato di alterazione. Ma ad allarmare chi ha assistito alla scena è stato soprattutto il fatto che tenesse in mano un martello. Per diversi minuti ha inveito all’indirizzo dei passanti e di alcuni clienti del supermercato, brandendo il martello e dando poi origine a una breve colluttazione con uno di loro, rimasto leggermente contuso. Protagonista dell’episodio, che si è concluso con il bloccaggio dell’uomo da parte dei carabinieri, è un egiziano di 35 anni, irregolare e domiciliato a Osio Sotto: l’uomo è stato deferito per possesso abusivo di arma atta a offendere e minacce a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì 13 giugno davanti al punto vendita di corso Vittorio Veneto.

L’allarme al 112

L’egiziano si è materializzato davanti al supermercato sotto l’effetto di alcol, con in mano un martello che ha minacciato inizialmente di lanciare verso alcuni passanti. Subito alcuni di loro hanno dato l’allarme al 112, la cui centrale operativa ha allertato i carabinieri, giunti in seguito con una pattuglia della stazione di Capriate San Gervasio. Nel frattempo il trentacinquenne ha proseguito nella sua delirante azione, avvicinandosi minacciosamente alle persone in transito a piedi. Un primo tentativo di incursione nel supermercato è stato bloccato da un addetto alla sicurezza.

L’intervento dei carabinieri