«Panettone Day», la bontà è made in Bergamo: doppio premio per i panifici

È già tempo di panettone. E quello bergamasco vince «in trasferta». Il Panettone Marchesi, creato dal Panificio Marchesi di Bergamo (insegna con oltre 60 anni di storia in città, tra i punti vendita di via Borgo Palazzo, piazza Pontida e via Capitanio ), è stato premiato come miglior panettone tradizionale della Lombardia e tra i primi cinque più buoni d’Italia all’interno del «Panettone Day», tra i principali concorsi del settore, giunto alla decima edizione. Martedì 20 settembre a Milano (la «patria» del panettone), nella Sala Mengoni all’interno del Ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele, le premiazioni del concorso. E la provincia di Bergamo si conferma ai vertici nazionali del settore: per la categoria di miglior panettone al cioccolato ruby è stata premiata la Pasticceria Panari di Treviglio.