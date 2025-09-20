Pognano, incidente sulla provinciale 121: grave un motociclista

L’incidente a Pognano

Era in viaggio in direzione Caravaggio quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto l’impatto con un’auto che proveniva dalla direzione opposta e stava svoltando in via Arcene. Sul posto un’ambulanze e un’automedica, con i vigili del fuoco. Dei rilievi di sta occupando la polizia stradale di Treviglio: la provinciale 121 è stata momentaneamente chiusa al traffico.