Romano, ballottaggio per le comunali: il 14,76% ai seggi alle 12

A mezzogiorno di domenica 23 giugno, primo dei due giorni di voto per il turno di ballottaggio, a Romano di Lombardia ha votato il 14,76% degli aventi diritto . Intorno alle 10 la percentuale di votanti ai seggi si aggirava intorno al 7%: a incidere sulla scarsa affluenza ai seggi anche il maltempo e la pioggia incessante nel borgo della Bassa .

Romano di Lombardia è l’unico comune della provincia di Bergamo dove il sindaco non è stato eletto al primo turno: la sfida è tra Gianfranco Gafforelli, candidato per il centrodestra e Paola Suardi, candidata del centrosinistra. Al primo turno, Gafforelli aveva raccolto il 44,47% dei consensi sostenuto da FdI (15,09%), Lega (13,92%) e Forza Italia - Gafforelli sindaco (16,17%). A inseguirlo, con una differenza di 387 voti, Paola Suardi, arrivata al 40,12% con l’appoggio del Pd (19,70%) e della civica Paola Suardi sindaco (19,87%).

Nella mattinata di domenica 23 giugno la candidata dem Paola Suardi si è recata a votare poco prima delle 13 al seggio numero 8 della scuola primaria Pascoli a Romano , mentre Gianfranco Gafforelli non ha votato perché residente a Calcinate. In compenso si è recato ai seggio il sindaco di Covo, Andrea Capelletti, che vive e risiede a Romano.

Il dato nazionale

Per il secondo turno delle elezioni amministrative alle 12 ha votato l’11,98% degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno di circa 10 punti. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo e che si riferiscono a tutte le 3.586 sezioni. Si vota in 101 comuni. Nelle stesse sezioni alle 23 di sabato 8 giugno, nel primo turno, la percentuale dei votanti era stata del 21,75%