Schianto tra due auto, grave incidente a Mornico: in volo l’elisoccorso
LO SCONTRO. È avvenuto alle 17 di sabato 27 settembre sulla Provinciale 100. Ci sarebbero sei feriti.
Mornico
L’allarme è scattato alle 17 di sabato 27 settembre da via Vallere sulla provinciale 100 che collega Martinengo e Pontoglio, in territorio di Mornico.
Due auto si sono scontrate causando sei feriti. Sul posto sono accorse due ambulanze e un’auto medica e in volo si è alzato anche l’elicottero da Bergamo.
Le informazioni sono ancora frammentarie.
La notizia è in aggiornamento...
© RIPRODUZIONE RISERVATA