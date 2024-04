Schianto a Miami, ore di angoscia per Kevin: «Mio figlio, un giramondo: spero solo che si riprenda»

È un suonare continuo del cellulare, fuori dall’abitazione di via Carducci: Maristella risponde, spiega, ma sono più le cose che non sa rispetto a quelle di cui è stata informata. Le comunicazioni da Miami arrivano a rilento, aspetta di partire per riuscire a stare vicina al figlio. Lei, la figlia Syria e il padre di Kevin Drago, Giancarlo, hanno ottenuto i passaporti con urgenza, non senza difficoltà.

Racconta di quel figlio che «da undici anni è in giro per il mondo. Dopo due anni di scuola da elettricista a Bergamo, quando aveva vent’anni, è partito per l’Australia, dove è rimasto due anni, poi è andato in Spagna a Barcellona, in Canada, Messico, Argentina, Colombia, Vietnam e Cambogia . L’anno scorso è tornato a Barcellona, dove era rimasta la sua fidanzata argentina: lavorava in un ristorante. Ha incontrato Giuseppe, che voleva cambiare vita, e sono partiti insieme per gli Stati Uniti. Ora questa tragedia... Kevin è così, abituato a fare qualsiasi lavoro, si è sempre arrangiato da solo e non ha mai chiesto nulla ai genitori. Ha imparato le lingue sul campo, girando mezzo mondo: sa parlare spagnolo, inglese, tedesco, portoghese. Miami non è di certo l’ultimo dei suoi viaggi, nel suo futuro ci sono altre mete, altre persone da conoscere, altre culture da scoprire. Si sente libero a vivere in questo modo, qui a Urgnano il mio ex marito avrebbe potuto fargli avere un posto fisso nella sua ditta ma lui si sentiva soffocare e ha preferito andare per il mondo».