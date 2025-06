Scontro tra auto e moto all’incrocio della Muratella a Cologno: grave una donna

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della Stazione di Urgnano, intervenuti per i rilievi del caso e per ascoltare tutti i testimoni, ma fin dai primi momenti l’incidente che ha coinvolto un autista e due motociclisti tra Cologno al Serio e Ghisalba è parso grave. Una donna di 48 anni, passeggera del centauro, dopo l’impatto con una Citroen che stava svoltando in via del Cassinello è stata sbalzata dalla Ducati su cui stava viaggiando con un 55enne, finito nel campo che corre a bordo strada.

La zona dell’incidente a Cologno

(Foto di Luca Cesni)

I soccorsi

Attimi di apprensione intorno all’ora di pranzo di domenica 15 giugno tra Cologno al Serio e Ghisalba. La chiamata al 112, numero unico delle emergenze, è scattata in codice rosso intorno alle 12,45 e sul posto si sono precipitati i soccorritori della Croce rossa di Urgnano, che si trovavano alle Muratella per una festa. Con loro anche un’ambulanza partita da Martinengo e una da Bergamo. Dei tre coinvolti, la 48enne è la più grave: è stata stabilizzata sul posto e portata in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ricoverato all’ospedale di Romano in codice verde, invece, il centauro finito nel campo, così come l’automobilista di 62 anni.

Le ricostruzioni della dinamica

Stando alle prime ricostruzioni, la Citroen stava viaggiando lungo la provinciale 122 da Cologno verso Ghisalba quando, all'altezza dell'incrocio con via del Cassinello, ha svoltato a sinistra per raggiungere la zona della Muratella. Proprio in quel momento, sempre da Cologno in direzione Ghisalba, stava arrivando una Ducati con a bordo un uomo e una donna. I due motociclisti hanno impattato contro la fiancata sinistra dell'automobile: lo scontro è stato violento, tanto che il centauro è finito sbalzato nel campo a bordo strada, mentre la passeggera è volata sull'asfalto, alcuni metri più avanti. Fortunatamente dalla Francesca non stava arrivando nessuno.

Dei rilievi si sono occupati i carabinieri di Urgnano, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.