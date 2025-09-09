Burger button
Cronaca / Pianura
Martedì 09 Settembre 2025

Scontro frontale a Cologno: due feriti -Foto

LO SCHIANTO. L’incidente è avenuto alle 8.45 sulla provinciale 128. Feriti in maniera non grave un uomo di 51 anni e una donna di 28.

Le auto coinvolte nello schianto di Cologno al Serio: due i feriti, non gravi
Le auto coinvolte nello schianto di Cologno al Serio: due i feriti, non gravi
(Foto di Cesni)

Cologno al Serio

Brutto incidente nella mattinata di martedì 9 settembre a Cologno al Serio. Pochi minuti prima delle 21 due auto si sono scontrate frontalmente sulla provinciale 128 che collega Brignano a Cologno al Serio.

L’impatto è stato violento e i conducenti alla guida delle due vetture si sono feriti, fortunatamente, sembra in maniera non grave. Si tratta di una donna di 28 anni e un uomo di 51. Sono stati curati sul posto e poi trasportati in codice giallo in ospedale.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Il traffico ha subito dei rallentamenti fino a quando, dopo un’ora e mezza, i mezzi sono stati spostati.

Cologno al Serio
Salute
Ferite, Lesioni
Disastri, Incidenti