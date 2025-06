Si tuffa nell’Adda e non riemerge, avanti con le ricerche - il video

Apprensione a Cassano d’Adda per le sorti di un uomo di 37 anni (non 17 come comunciate precedentemente, ndr) residente a Cassano che domenica pomeriggio si è tuffato nelle acque del canale Muzza, che proprio a Cassano si dirama dall’Adda, e se ne sono perse le tracce.

Verosimilmente è stato inghiottito dalle acque del canale, venendo trascinato verso sud. Immediato l’allarme: erano le 17,30 di domenica 15 giugno quando la zona del «traversino» – nei pressi dei ponti sulla Muzza e sulla vicina Adda, dalla quale il canale prende le sue acque proprio in questa zona – si è riempita di soccorritori: i vigili del fuoco sono arrivati da Milano e Gorgonzola, ma anche, in supporto, da Bergamo, Dalmine e Treviglio, questi ultimi con il gommone. In azione anche i sommozzatori volontari di Treviglio.

Le ricerche si concentreranno presso le chiuse del canale della Muzza

Dove si cerca

Le ricerche si sono estese dalla zona dell’Isola Borromea tra i due corsi d’acqua e dalla zona del Dopolavoro di Cassano (in quel tratto è provincia di Milano su entrambe le sponde dell’Adda) e fino al traversino. Attorno alle 20, però, le ricerche sono state sospese per via di un forte temporale che si è abbattuto sulla zona. Sono riprese lunedì mattina anche nelle zone più verso sud, dove le acque di Muzza e Adda si mescolano più volte, creando vortici e pericolosi mulinelli.

Avanti con le ricerche Vigili del fuoco in azione

Le chiuse del canale della Muzza