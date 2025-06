Si tuffa e non riemerge: si cerca un ragazzo di 17 anni

Apprensione a Cassano d’Adda per le sorti di un ragazzino di 17 anni residente nella zona e che domenica pomeriggio si è tuffato nelle acque del canale Muzza, che proprio a Cassano si dirama dall’Adda, e se ne sono perse le tracce.

Verosimilmente è stato inghiottito dalle acque del canale, venendo trascinato verso sud. Immediato l’allarme: erano le 17,30 di domenica 15 giugno quando la zona del «traversino» – nei pressi dei ponti sulla Muzza e sulla vicina Adda, dalla quale il canale prende le sue acque proprio in questa zona – si è riempita di soccorritori: i vigili del fuoco sono arrivati da Milano e Gorgonzola, ma anche, in supporto, da Bergamo, Dalmine e Treviglio, questi ultimi con il gommone. In azione anche i sommozzatori volontari di Treviglio.