Temporali con raffiche di vento: alberi abbattuti. Super grandinata a San Giovanni Bianco

Forti raffiche di vento accompagnate dall’annunciato temporale hanno creato parecchi disagi, il 26 agosto a partire dalle 16,30 e per un’ora almeno. A farne le spese sono stati soprattutto alberi finiti in strada e, in un caso, sopra un motociclista di passaggio che è stato portato in ospedale. Ma anche coperture e, a Dalmine, una vetrata delle piscine, andata in frantumi. A Medolago una pianta è caduta colpendo un 64enne in sella a uno scooter. L’uomo stava percorrendo la strada provinciale diretto a Terno d’Isola, quando alla sua destra è caduto un albero, che è finito tra il manubrio e il motociclista. Sul posto sono arrivate l’auto medicalizzata di Capriate San Gervasio e l’ambulanza del Soccorso cisanese, i vigili del fuoco volontari di Madone e una pattuglia della polizia stradale di Treviglio. L’uomo ha riportato un trauma toracico ed è stato condotto a bordo dell’ambulanza – intervenuta insieme all’automedica – all’ospedale di Zingonia, in codice giallo.

Grandinata nella notte a San Giovanni Bianco

E nella notte un altro temporale ha colpito la Val Brembana, a San Giovanni Bianco la grandine ha ricoperto le strade di una spessa coltre bianca, tanto che qualcuno si è armato di pala per liberare l’entrata degli edifici.

Lamiere staccate dal vento

Sempre i vigili del fuoco di Madone sono intervenuti all’Autogrill di Dalmine (autostrada A4) per mettere in sicurezza delle lamiere, staccate dal vento e diventate pericolose, mentre nelle piscine sempre di Dalmine il vento sradicato un trampolino dal suo sostegno scagliandolo contro una vetrata, andata in frantumi: «Fortunatamente – spiega il sindaco Francesco Bramani – nessuno in quel momento si trovava nelle vicinanze della vetrata: chi era all’esterno aveva appena iniziato a chiudere gli ombrelloni e ha poi sentito il rumore dei frammenti a terra». Su posto il personale dell’Ufficio tecnico e gli

Una pianta caduta sulla strada ad Alzano in zona piscine operai comunali, oltre alla ditta che cura la manutenzione. La parte interna rimarrà chiusa finché al termine della riparazione. Cadute piante ad Alzano Lombardo in zona piscine, all’ingresso del parcheggio della stazione ferroviaria di Verdello-Dalmine, nel territorio comunale di Verdellino dove è intervenuta una pattuglia della Sorveglianza Italiana, mentre per lo stesso problema a Sabbio, per rami pericolanti a Boltiere e per mettere in sicurezza la recinzione di un cantiere in via Caduti del Lavoro a Osio Sotto sono intervenuti i volontari della Protezione civile Area Dalmine Zingonia. Inoltre a Mozzo si è scoperchiata una parte del tetto di una villa in via Torquato Tasso.

I danni alla vetrata della piscina di Dalmine

Canoisti in difficoltà

Sorprese dal temporale e dal vento anche due persone a bordo di un pedalò, nel lago d’Endine. I residenti che hanno le case affacciate sullo specchio d’acqua e alcuni automobilisti hanno notato intorno alle 17 un pedalò bloccato in mezzo al lago, pare partito da un punto noleggio a Ranzanico. Allertati anche i Vigili del fuoco di Lovere, il mezzo è comunque riuscito a raggiungere la sponda di Monasterolo. Anche nel lago d’Iseo la tempesta di vento ha procurato problemi a chi si trovava a pagaiare o veleggiare: intorno alle 16,50 cinque canoisti si sono trovati in difficoltà a Sarnico, mentre il vento ha spezzato l’albero di una barca a vela che è stata poi fatta rientrare nel porto della stessa cittadina lacustre. Quattro dei cinque canoisti dai 18 ai 56 anni usciti ieri insieme in kayak dal quartier

Vigili del fuoco alle prese con un tetto danneggiato a Mozzo generale di Stella Maris si sono ribaltati per il vento nella zona di fronte al locale «La pagoda di Eolo», finendo in acqua. In loro aiuto sono accorsi i volontari della Protezione civile di Palazzolo e i soccorritori dell’Opsa, oltre a un natante di passaggio che stava rientrando in porto. I cinque sono stati tratti in salvo e riaccompagnati al lido Nettuno. In difficoltà anche gli occupanti di una barca a unica vela di sette metri il cui albero, in zona Sassabaneck a Iseo, si è spezzato. Il natante è stato fatto quindi rientrare dai vigili del fuoco al circolo velico di Sarnico, da dove era partito.

Soccorsi in acqua