«The Voice Kids» e oltre: Ciserano premia il talento della dodicenne Ranya

Ora si trova in vacanza in Marocco, paese d’origine della sua famiglia. Ma non vede l’ora di tornare a Ciserano, dove è nata e cresciuta, per ritirare il «Cavicchio rosa», onorificenza civica che il Comune ha deciso di assegnarle per aver saputo spiccare nel suo settore, nonostante la giovane età. Ranya Moufidi è una bambina soli 12 anni che però si è già fatta conoscere a livello nazionale. Tanti, infatti, ricordano la sua partecipazione lo scorso marzo alla trasmissione di Rai 1 «The Voice Kids», durante la quale la dodicenne, che faceva parte della squadra guidata dal rapper Clementino, era riuscita ad accedere alla finale con una mirabile interpretazione di «Easy on me» di Adele.