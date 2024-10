Tir fuori controllo si intraversa sulla provinciale 184 bis a Fara: strada chiusa

Il 43enne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo mentre viaggiava verso Treviglio poco prima della rotonda per Badalasco. Il tir, come si vede dalla foto, ha occupato tutta la carreggiata e per questo motivo la strada è stata chiusa temporaneamente in entrambi i sensi di marcia, in attesa che venga spostato.