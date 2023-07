Tragico schianto a Calcinate: muore un motociclista 37enne

Auto contro moto

Ancora non si conosce la dinamica precisa dello schianto frontale, tra la moto guidata dal 37enne e una Nissan Quasquai al cui volante c’era un 32enne. Da una prima ricostruzione la moto avrebbe invaso la corsia opposta andando a collidere con l’auto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e un’auto medica. Nonostante l’intervento del personale sanitario del 118, per il 37enne non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Bergamo.