Treviglio, incidente alla nuova rotatoria davanti all’ospedale: ferito motociclista

Grave incidente stradale a Treviglio poco prima delle 6 di giovedì mattina, 12 ottobre. Un motociclista di 30 anni è rimasto ferito cadendo all’altezza della nuova rotatoria davanti all’ospedale. Cause e dinamica dell’incidente sono in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, la Kawasaki viaggiava da Caravaggio in direzione Treviglio e, imboccando la rotatoria, è finita contro il jersey in cemento al centro, rimbalzando poi a terra. Sul posto un’automedica e un’ambulanza, con la polizia stradale di Treviglio e il commissariato. Il ferito, dopo le prime cure sul posto, è stato portato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Non risulterebbe in pericolo di vita.