Treviglio, treno Caravaggio urta un attrezzo di cantiere: evacuati i passeggeri, 20 corse soppresse - Foto e video

L’urto ha danneggiato il convoglio – un nuovo treno Caravaggio – che non ha potuto proseguire la corsa. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo - una novantina di persone - che con l’assistenza del personale di Trenord e delle Forze dell’Ordine sono scesi dal convoglio e hanno raggiunto la stazione di Treviglio Ovest. Dalle 9 è parzialmente ripreso, su un solo binario, il servizio ferroviario fra Bergamo e Treviglio. Durante la sospensione del servizio, è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi Treviglio-Bergamo. In tutto - fa sapere Trenord in una nota - sono state soppresse 20 corse nel corso della mattinata e 10 sono state limitate.