Treviglio, treno urta un carrello: evacuati i passeggeri, circolazione in tilt - Foto e video

Grande paura stamattina (22 marzo) nei pressi della stazione di Treviglio Ovest: il treno delle 5 da Bergamo e diretto a Milano centrale ha urtato un carrello della manutenzione ferroviaria abbandonato lungo la linea. Il convoglio, con a bordo circa 90 persone, ha urtato il carrello abbandonato per fortuna senza gravi conseguenze per i passeggeri: il macchinista ha arrestato la marcia di colpo, con un grande spavento ma per fortuna nessun ferito a bordo del treno.