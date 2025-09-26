Villetta in fiamme, donna non vedente mette in salvo l’anziana madre
L’INCENDIO. Un incendio è divampato nella giornata di venerdì 26 settembre in una villetta su due piani di via Aldo Moro 6 a Fara Gera d’Adda. Salvati anche i due cani.
Un incendio ha colpito nel pomeriggio di venerdì 26 settembre una villetta su due piani in via Aldo Moro 6 a Fara Gera d’Adda. Le fiamme sono divampate al primo piano dell’abitazione, probabilmente a causa di un corto circuito. Al momento dell’incendio in casa c’erano due donne: al piano superiore la figlia, non vedente, con due cani e al piano terra l’anziana madre.
La donna al primo piano, avvertito un forte odore di bruciato, ha avuto la prontezza di dare subito l’allarme e di portare in salvo i due cani e allertare la madre, riuscendo a uscire dall’edificio prima che le fiamme si propagassero. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Treviglio e da Dalmine, insieme ai carabinieri della stazione di Fara Gera d’Adda che hanno messo in sicurezza l’area e coordinato le prime operazioni di emergenza. La struttura è purtroppo inagibile a causa dei danni provocati dal fumo e dal fuoco.
