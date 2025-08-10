Zingonia riparte dal recupero della fontana del «Missile»

Un primo passo

La chiamata all’iniziativa, che ha voluto essere solo un primo ma significativo passo verso il restauro del manufatto, è arrivata dalle istituzioni in primis dal Comune di Ciserano insieme poi agli altri Comuni che fanno parte di Zingonia ossia Boltiere, Osio Sotto, Verdellino e Verdello. E a rispondere sono state diversi enti associazioni multirazziali e religiose del territorio: «La Rinascita», gli «Orti di Oz», l’oratorio di Zingonia, l’Acli Ciserano, l’Anc, l’Associazione senegalesi bergamaschi, l’associazione Arrahma (quella della moschea di Zingonia), il gruppo scout Agesci Zingonia. Il prossimo passo del Comune sarà quello di inviare a tutte le aziende della importante zona produttiva di Zingonia un invito a contribuire con una sponsorizzazione ai lavori di sistemazione della fontana, che ha un diametro di 40 metri. Ieri è stata tolta la vecchia guaina di copertura e solo per il suo rifacimento saranno necessari 80mila euro. «Quello di oggi (sabato 9 agosto per chi legge, ndr) è un piccolo miracolo – ha sostenuto Maurizio Bianzini, amministratore di alcuni condomìni di Zingonia e uno dei più convinti promotori della sua rigenerazione –: chi ha dato la propria disponibilità a essere qua è perché crede nel futuro». È poi intervenuta la sindaca Caterina Vitali, che ha evidenziato come «la sistemazione della fontana debba rappresentare un momento di svolta per la rinascita di Zingonia che, auspichiamo, continui al più presto attraverso la vendita all’asta dell’area degli ex sei condomìni Anna e Athena». Asta che dovrebbe essere indetta per la fine dell’anno.